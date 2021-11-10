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Наша площадка предлагает приобрести матрасы для любых кроватей и диванов, для домашнего использования и для походов – в каталоге собраны разнообразные аксессуары для сна и полноценного отдыха. Чтобы отыскать нужный продукт, определитесь с целью покупки – у нас матрасы в наличии в любом исполнении, все они изготовлены известными производителями в соответствии с современными технологиями производства.

Лояльные цены, лучшие бренды, большой выбор, регулярные скидки и акции – наш магазин матрасов в Москве готов радовать вас приятными условиями для покупок. Ценовая политика нашей компании позволяет каждому клиенту заказывать современные и эстетичные товары для сна, выполненные из качественного сырья, в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями.

Магазин матрасов сэкономит ваше время и ресурсы, так как в каталоге собраны изделия от разных торговых марок и по различным ценам. Мы реализуем их продукцию на выгодных условиях, а заглянув в раздел с акциями, вы получаете возможность заказать товар со скидкой.

Виды матрасов

Матрасы различают по:

Степени жесткости (мягкие, средне-жесткие, жесткие или универсальные);

Типу конструкции (беспружинные, пружинные или на независимых пружинах);

Наполнителю (натуральные, искусственные и комбинированные материалы);

Высоте спального места (тонкие и толстые);

Типу упаковки (в вакуумной и в обычной);

Размерам (для детской кровати, взрослой или для дивана);

Выдерживаемому весу.

При покупке учитываются личные предпочтения спящего, его состояние здоровья, возраст, особенности организма. Производители хорошо понимают проблемы покупателей и предлагают внушительный модельный ряд с хорошей прочностью и долгими сроками эксплуатации.

Для наполнения используются: кокосовая койра, латекс, пенополиуретан, материал с эффектом памяти, который повторяет форму тела спящего, вязкоэластичная пена, сизаль, memory latex и др.

Высокие и низкие матрасы отличаются между собой количеством слоев. Тонкие носят название наматрасников, они используются для регулировки жесткости спального места, для устранения недостатков и неровностей, и для выравнивания старой мебели. Подробную информацию вы получите на сайте матрасов или у наших менеджеров.

Вакуумная упаковка более удобна в транспортировке – товар, свернутый в рулон, можно перевозить в общественном транспорте или на легковом авто, что обусловлено его уменьшенными объемами. У нас нередко покупают изделия нестандартных форм и размеров, произведенные по индивидуальному заказу. Перед покупкой слишком жестких вариантов, лучше проконсультироваться с врачом и получить его рекомендации, так как сон влияет на нашу жизнь и здоровье.

Чем моложе человек, тем жестче должно быть покрытие – для формирования и поддержания осанки. После 50 лет, если нет особых предписаний или противопоказаний, подбирается конструкция с мягким верхним слоем. Спросом пользуются двухсторонние модели, где одна сторона мягкая, а вторая – жесткая.

Когда человек любит спать на спине или на боку, ему необходимо спальное место средней жесткости, если на животе, то стоит купить модель чуть мягче. Для семейных пар отлично подойдет модель средней жесткости с независимыми пружинами, где вторая половина спального места не будет зависеть от первой.

Почему мы?

Наши матрасы от производителя обладают рядом неоспоримых преимуществ, среди них:

Лояльное ценообразование, рассчитанное на клиентов с разным уровнем дохода;

Проверенное годами качество;

Современные технологии производства;

Регулярные скидки;

Индивидуальный подбор моделей;

Наличие только широко известных производителей с хорошей репутацией.

Постоянно обновляющийся ассортимент позволяет выбирать как дешевые, так и модели от дорогих брендов. Бюджетные матрасы в каталоге представлены множеством марок и вариаций, все они не уступают дорогим аналогам и обладают практически теми же достоинствами. Это экологичные, надежные и прочные товары для отдыха в спальню, гостиную или детскую.

Где купить матрасы с доставкой в Москве

Мечта многих из нас – найти уникальный интернет-магазин с современными товарами и с огромным перечнем моделей на любой вкус и кошелек. Вам повезло найти такой ресурс с аксессуарами для отдыха и выгодно купить матрас в Москве с доставкой. Мы всегда быстро и оперативно отправляем заказы по всей России, потому вы получите свой матрас в короткие сроки, независимо от города проживания. Наш магазин выступает официальным дилером большинства фирм по производству технологичных и практичных товаров для сна.

Заказывайте у нас всевозможные матрасы: классические или ортопедические, с пружинами и без, мягкие и жесткие, высокие и низкие, складные и цельные, в вакуумной упаковке или в обычной, для детской кровати или для взрослых. Если решили купить матрас в Москве, вы можете посетить наш шоу-рум и наглядно оценить преимущества изделия.

Износостойкость и практичность товаров обусловлены использованием отменного натурального или искусственного сырья, которое подбирается по зарубежным и отечественным стандартам.

Сколько стоит хороший матрас в Москве?

Заглянув в наш каталог, вы удивитесь, насколько комфортной может быть стоимость матрасов для безопасного и здорового сна. Нет необходимости заказывать самую дорогую модель, чтобы, наконец, начать высыпаться. Подбор оптимального товара начинается не только с выбора марки, но и с выявления оптимальной цены – наш виртуальный магазин удовлетворит вкус любого покупателя, в наличии варианты всех ценовых сегментов.

Цена матраса вас порадует, независимо от выбранного типа продукции и завода-изготовителя. У нас вы найдете модели для детей с более твердым покрытием и варианты для пожилых людей – с мягкой поверхностью. Если со здоровьем возникают неприятности, выбирайте ортопедические конструкции с лечебным эффектом, они адаптируются под форму телу и не доставляют дискомфорта во время отдыха.

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