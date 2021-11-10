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Матрасы

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Производство Москва. Доставка 1-2 дня любые модели.
Производство Москва. Доставка 2-3 рабочих дня любые модели. Низкие цены.
Производство Россия. Доступные цены. Доставка 1-2 дня.
Производство Россия. Доступные цены. Доставка 1-2 дня.
Производство Россия. Доставка 1 день. Разные ценовые категории, высокое качество.
Производство Иваново. Доставка 4-7 рабочих дней. Хорошее качество и доступные цены.
Производство Россия. Доставка 1-4 дня. Матрасы разной ценовой категории.
Производство Россия. Доставка 1-3 дня. Большой ассортимент, различные ценовые категории.
Высокое качество, доступная стоимость. Доставка 3-7 рабочих дня.
Итальянская компания, производство в России. Доставка 2-3 дня. Отличное качество по приемлемым ценам.
Производство Россия, г. Ковров. Доставка 1-10 дней. Лидер индустрии товаров для сна, доступные цены.
Производство Италия. Доставка 1-3 дня. Высочайшее качество, высокие цены.
Производство Беларусь. Доставка от 1 до 3 рабочих дней. Гарантия 2 года. Европейское качество. Доступные цены.
Производство Москва. Доставка до 7 рабочих дней. Высокие цены, отличное качество.
Производство Италия. Высочайшее качество, высокие цены.
Производство Китай. Широкий выбор кроватей как в классическом стиле, так и в стиле модерн.
Высота, см
247
Жесткость
• Очень мягкие матрасы
• Могут быть пружинные и беспружинные модели
• Подходят людям с весом до 55 кг., пожилым людям, любителям спать на боку.
• Популярные наполнители: искусственный латекс, натуральный латекс, мемори.
• Жесткость матраса между мягкой и средней
• Отличный вариант для любителей комфортного отдыха.
• Подходят людям среднего телосложения с низкой физической активностью, сидячей работой, чтобы ночью спина могла принять естественное положение, вытянуться.
• Универсальная категория матрасов
• За счёт сочетания разных наполнителей они не слишком мягкие и не слишком жесткие, и комфортны для большинства людей.
• Ассортимент этой категории составляют пружинные и беспружинные модели
• Жесткость матраса между средней и жесткой
• В матрасах этой категории высокая жесткость сочетается c повышенной упругостью.
• Подходят подросткам, молодым людям до 25 лет и людям среднего возраста с большой массой тела
• Жесткие матрасы
• Создают усиленную поддержку позвоночнику
• Подойдут любителям жесткой поверхности для сна, людям с большим весом. Детям до 3-х лет жесткие матрасы строго необходимы для правильного формирования позвоночника.
Основа
• Самый популярный пружинный блок
• Оптимальное решение по сочетанию «цена-качество»
• Количество пружин на 1 м2 от 210 до 350 в зависимости от модели

Каждая пружина в блоке находится в индивидуальном чехле, пружины не связанные между собой, поэтому давление на одни пружины не приводит к деформации других пружин.
• Система независимых пружин с плотностью пружин от 500 шт. на кв. м и более
• Отличные ортопедические и анатомические свойства моделей
• Идеальная поддержка тела во время сна
• Стоимость двуспальных моделей от 17612 руб
• Система независимых пружин с плотностью пружин от 1000 шт. на кв. м и более
• Высокие ортопедические и анатомические свойства
• Средняя нагрузка на спальное место от 130 кг
• Система двойных независимых пружин. В более толстой пружинке располагается более тонкая
• Идеально подходят для людей с большой разницей в весе. Более 30 кг
• Достаточно высокие цены за надлежащий уровень качества и комфорта
• Представляет собой набор жестко сцепленных между собой 5-ти витковых спиралей
• При надавливании на одну из пружин прогибаются и соседние
• Этот тип относится к устаревшей технологии и, сейчас, используется лишь при изготовлении матрасов эконом класса
• Основа таких матрасов: монолитные или наборные блоки из натуральных и искусственных материалов-наполнителей
• Популярные наполнители: Латекс, кокос, искусственные материалы, мемори
• Модели, достаточно популярные в Европе
• Рекомендуются для детей в период формирования позвоночника, и пожилым людям
• Безпружинные матрасы, скрученные в рулон
• Отличаются, как правило, невысокой ценой и удобностью перевозки
• Матрас любого размера скручен в рулон толщиной до 50 см, его легко отвезти на любое расстояние
• Независимый блок пружин, по форме напоминающий песочные часы, каждая из таких пружин сжимается только в строго вертикальном направлении, не наклоняясь и не смещаясь
• Матрасы с таким пружинным блоком очень точно реагирует на нагрузку, создавая отличный ортопедический эффект
Материалы
• Натуральный наполнитель из сока гевеи
• Упругий и очень эластичный наполнитель
• Является самым мягким из наполнителей
• Пористый, не гигроскопичный, антибактериальный
• Матрасы с натуральным латексом ортопедичны, долговечны, но и стоят достаточных денег ввиду дороговизны наполнителя
• 100% натуральный жёсткий наполнитель из волокон кокосового ореха, скреплённых между собой натуральным латексом
• Не скапливает влагу и содержит антибактериальную пропитку
• Благодаря ворсистой структуре легко пропускает воздух, и матрас таким образом прекрасно вентилируется и не впитывает запахов
• Современный высокоэластичный искусственный материал
• Данный наполнитель считается экологически чистым, нетоксичным, гипоаллергенным, влагоустойчивым, воздухопроницаемым, не плесневеет и не выделяет запаха
• Обладает упругостью и эластичностью
• Можно сворачивать
• Высокий срок службы
• Меморифом (меморикс, мемолатекс)
• Искусственный наполнитель для матраса с эффектом памяти
• Один из самых эргономичных и ортопедичных материалов
• Реагирует на тепло человеческого тела и повторяет его контуры, запоминая форму
• После снятия нагрузки поверхность медленно приобретает первоначальный вид
• Пенополиуретан с особой пропиткой.
• По своим свойствам приближается к натуральному латексу.
• Считается мягким наполнителем, но более жесткий, нежели натуральный латекс.
• Искусственный материал с вертикальным расположением волокон.
• По жесткости нечто среднее между поролоном и кокосом.
• В меру упругий и эластичный.
• Применяется в качестве замены сочетанию латекс/кокос.
Комбинированный высокообъёмный материал на основе полиэфирных волокон холкона с большим содержанием очищенного кокосового волокна. Кокосовое волокно не поддаётся гниению, придаёт материалу дополнительную упругость и жесткость.
Натуральная термопресованная шерсть отлично дышит и придаёт матрасу упругость
• Пенополиуретан, он же поролон.
• Наполнитель среднего уровня жесткости.
• В силу своей дешевизны матрасы с наполнением из пенополиуретана так же стоят недорого.
• Натуральное грубое волокно, придает жесткость матрасу.
• Натуральное волокно, придает матрасу высокую жесткость.
Очень прочное натуральное волокно животного происхождения. Придает матрасу жесткость и упругость.
• Легкое, практически невесомое искусственное волокно
• Изделие образует ровную, упругую поверхность, которая не проминается
• Не образует аллергических реакций
Нагрузка, кг
Найдено: 3986Сброс
-50%
по 28.11
Матрас Sleeptek PremierBIG Latex Cocos Norma
рекомендуем
13 отзывов

702 заказа

Матрас Sleeptek PremierBIG Latex Cocos Norma 

  • Высота 27 см
  • Нагрузка 120 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Ниже средней
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

27 280 руб.

13 640 руб.

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-45%
по 28.11
Матрас Димакс Мега Медиум
рекомендуем
42 отзыва

695 заказов

Матрас Димакс Мега Медиум 

  • Высота 23 см
  • Нагрузка 140 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

29 298 руб.

16 114 руб.

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-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима премиум 3
19 отзывов

685 заказов

Матрас Димакс Оптима премиум 3 

  • Высота 19 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

7 659 руб.

6 127 руб.

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Матрас MagniFlex Merinos
рекомендуем
58 отзывов

666 заказов

Матрас MagniFlex Merinos 

  • Высота 16 см
  • Нагрузка 160 кг
  • Жесткость Высокая
СОН.ру

Цена от

11 200 руб.

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-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима премиум хард лайт
27 отзывов

519 заказов

Матрас Димакс Оптима премиум хард лайт 

  • Высота 17 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

7 033 руб.

5 626 руб.

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-25%
по 28.11
Матрас Димакс Практик Медиум лайт в9
17 отзывов

501 заказ

Матрас Димакс Практик Медиум лайт в9 

  • Высота 9 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Высокая
    стороны 2: Средняя
СОН.ру

Цена от

8 484 руб.

6 363 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима премиум
22 отзыва

491 заказ

Матрас Димакс Оптима премиум 

  • Высота 19 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

7 198 руб.

5 758 руб.

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-25%
по 28.11
Матрас Димакс Практик Чип Ролл 10 кокос
рекомендуем
11 отзывов

468 заказов

Матрас Димакс Практик Чип Ролл 10 кокос 

  • Высота 12 см
  • Нагрузка 115 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

8 021 руб.

6 016 руб.

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-15%
по 28.11
Матрас DreamLine Classic Roll Slim
10 отзывов

364 заказа

Матрас DreamLine Classic Roll Slim 

  • Высота 11 см
  • Нагрузка 100 кг
  • Жесткость Ниже средней
СОН.ру

Цена от

5 714 руб.

4 857 руб.

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Матрас Аскона Balance Lux
10 отзывов

334 заказа

Матрас Аскона Balance Lux 

  • Высота 18 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

6 470 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Аскона Balance Smart
6 отзывов

330 заказов

Матрас Аскона Balance Smart 

  • Высота 18 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость Ниже средней
СОН.ру

Цена от

5 150 руб.

4 120 руб.

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-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Ролл Массаж Кокос
5 отзывов

316 заказов

Матрас Димакс Оптима Ролл Массаж Кокос 

  • Высота 9 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

5 044 руб.

4 035 руб.

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-40%
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Матрас Димакс ОК Лайт Базис
рекомендуем
10 отзывов

312 заказов

Матрас Димакс ОК Лайт Базис 

  • Высота 22 см
  • Нагрузка 120 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Ниже средней
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

16 022 руб.

9 613 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Ролл Медиум Массаж
7 отзывов

311 заказов

Матрас Димакс Оптима Ролл Медиум Массаж 

  • Высота 12 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

6 020 руб.

4 816 руб.

Купить
-40%
по 28.11
Матрас Димакс ОК Струтто Хард
9 отзывов

311 заказов

Матрас Димакс ОК Струтто Хард 

  • Высота 20 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Выше средней
    стороны 2: Средняя
СОН.ру

Цена от

14 473 руб.

8 684 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Ролл Массаж Лайт
2 отзыва

308 заказов

Матрас Димакс Оптима Ролл Массаж Лайт 

  • Высота 7 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

4 568 руб.

3 654 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Ролл Симпл Массаж
2 отзыва

301 заказ

Матрас Димакс Оптима Ролл Симпл Массаж 

  • Высота 16 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

6 576 руб.

5 261 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Массаж 2
2 отзыва

293 заказа

Матрас Димакс Оптима Массаж 2 

  • Высота 18 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Ниже средней
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

7 443 руб.

5 954 руб.

Купить
-25%
по 28.11
Матрас Димакс Практик Медиум Массаж Лайт
1 отзыв

293 заказа

Матрас Димакс Практик Медиум Массаж Лайт 

  • Высота 9 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

8 247 руб.

6 185 руб.

Купить
-25%
по 28.11
Матрас Димакс Практик Чип Ролл Массаж Кокос
1 отзыв

291 заказ

Матрас Димакс Практик Чип Ролл Массаж Кокос 

  • Высота 14 см
  • Нагрузка 115 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

8 863 руб.

6 647 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Массаж
3 отзыва

290 заказов

Матрас Димакс Оптима Массаж 

  • Высота 19 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость Ниже средней
СОН.ру

Цена от

7 224 руб.

5 779 руб.

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-45%
по 28.11
Матрас Димакс Мега Лайт Хард Релакс
2 отзыва

289 заказов

Матрас Димакс Мега Лайт Хард Релакс 

  • Высота 20 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Высокая
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

20 105 руб.

11 058 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Хард Массаж
1 отзыв

287 заказов

Матрас Димакс Оптима Хард Массаж 

  • Высота 19 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость Выше средней
СОН.ру

Цена от

7 880 руб.

6 304 руб.

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-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима Ролл Массаж Лайт 2
2 отзыва

286 заказов

Матрас Димакс Оптима Ролл Массаж Лайт 2 

  • Высота 7 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

5 696 руб.

4 557 руб.

Купить
-40%
по 28.11
Матрас Димакс ОК Струтто Хард Релакс
1 отзыв

286 заказов

Матрас Димакс ОК Струтто Хард Релакс 

  • Высота 21 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Выше средней
    стороны 2: Высокая
СОН.ру

Цена от

15 453 руб.

9 272 руб.

Купить
-40%
по 28.11
Матрас Димакс ОК Хард Релакс

285 заказов

Матрас Димакс ОК Хард Релакс 

  • Высота 21 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость Высокая
СОН.ру

Цена от

16 980 руб.

10 188 руб.

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Матрас DreamLine Easy Norma TFK
8 отзывов

284 заказа

Матрас DreamLine Easy Norma TFK 

  • Высота 19 см
  • Нагрузка 100 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Ниже средней
    стороны 2: Средняя
СОН.ру

Цена от

6 016 руб.

Купить
-45%
по 28.11
Матрас Димакс Мега Медиум Хард Релакс
2 отзыва

283 заказа

Матрас Димакс Мега Медиум Хард Релакс 

  • Высота 21 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Высокая
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

25 325 руб.

13 929 руб.

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-25%
по 28.11
Матрас Димакс Практик Медиум лайт в13
8 отзывов

275 заказов

Матрас Димакс Практик Медиум лайт в13  

  • Высота 13 см
  • Нагрузка 130 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Высокая
    стороны 2: Средняя
СОН.ру

Цена от

10 256 руб.

7 692 руб.

Купить
-45%
по 28.11
Матрас Димакс Мега Лайт хард
8 отзывов

268 заказов

Матрас Димакс Мега Лайт хард 

  • Высота 21 см
  • Нагрузка 150 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

19 107 руб.

10 509 руб.

Купить
-40%
по 28.11
Матрас Димакс ОК Базис
32 отзыва

267 заказов

Матрас Димакс ОК Базис 

  • Высота 21 см
  • Нагрузка 100 кг
  • Жесткость Ниже средней
СОН.ру

Цена от

13 660 руб.

8 196 руб.

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-27%
по 28.11
Матрас Agreen Clean Baikal
1 отзыв

256 заказов

Матрас Agreen Clean Baikal 

  • Высота 10 см
  • Нагрузка 100 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Средняя
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

4 721 руб.

3 446 руб.

Купить
-25%
по 28.11
Матрас Промтекс-Ориент Roll Standart 8
2 отзыва

253 заказа

Матрас Промтекс-Ориент Roll Standart 8 

  • Высота 8 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

4 029 руб.

3 022 руб.

Купить
-20%
по 28.11
Матрас Димакс Оптима премиум хард
12 отзывов

241 заказ

Матрас Димакс Оптима премиум хард 

  • Высота 21 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

8 501 руб.

6 801 руб.

Купить
Матрас Аскона Balance Status
7 отзывов

240 заказов

Матрас Аскона Balance Status 

  • Высота 19 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость Выше средней
СОН.ру

Цена от

7 600 руб.

Купить
-57%
по 28.11
Матрас Lonax Baby Strutto
9 отзывов

233 заказа

Матрас Lonax Baby Strutto 

  • Высота 9 см
  • Нагрузка 90 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

6 582 руб.

2 830 руб.

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Матрас DreamLine Easy Feel TFK
5 отзывов

219 заказов

Матрас DreamLine Easy Feel TFK 

  • Высота 17 см
  • Нагрузка 100 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Ниже средней
    стороны 2: Выше средней
СОН.ру

Цена от

5 642 руб.

Купить
-25%
по 28.11
Матрас Аскона Balance Palma
3 отзыва

216 заказов

Матрас Аскона Balance Palma 

  • Высота 20 см
  • Нагрузка 110 кг
  • Жесткость Выше средней
СОН.ру

Цена от

7 440 руб.

5 580 руб.

Купить
-35%
по 28.11
Матрас Sontelle Libre Roll 6
1 отзыв

206 заказов

Матрас Sontelle Libre Roll 6 

  • Высота 6 см
  • Нагрузка 80 кг
  • Жесткость Средняя
СОН.ру

Цена от

4 352 руб.

2 829 руб.

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-25%
по 28.11
Матрас Димакс Практик Чип Ролл 18 кокос
12 отзывов

203 заказа

Матрас Димакс Практик Чип Ролл 18 кокос 

  • Высота 20 см
  • Нагрузка 115 кг
  • Жесткость
    стороны 1: Выше средней
    стороны 2: Средняя
СОН.ру

Цена от

10 341 руб.

7 756 руб.

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Последние отзывы

  • Миша

    Неплохой по качеству и без запаха. Мне не хватило какой-то средней жесткости, просто одна сторона с низкой, а другая с максимально высокой, трудно выбрать какой-то один вариант. По цене конечно безальтернативен.

    16 ноября 2021

  • Алексей

    Приобрел матрас для дачи. Летом пользуюсь им там, а зимой храню в кладовке, свернув в рулон. Кладу на кровать одной, или другой стороной вверх. В зависимости от того, какая жесткость мне нужна для комфортного сна - это удобно.

    15 ноября 2021

  • Валерия

    Рада что среди бюджетных вариантов купила очень удачный матрац. Мне и спать удобно на нём и по качеству он круто сделан.

    11 ноября 2021

  • Денис

    Если недостаточно денег на дорогой матрас, то вполне неплохой заменитель. Живу один, кровать небольшая, этот матрас подошел идеально. Да, может чуть жестковат, но нагрузку в 62 кг держит. Запаха нет.

    10 ноября 2021

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М. Нагатинская

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Доставим за 1 день, бесплатно при заказе на сумму более 5000 рублей. О доставке за МКАД и прочих условиях читайте на странице доставки.

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СОН.ру — маркетплейс
комфортного сна

«СОН.ру» – это не просто интернет-магазин матрасов, это ваш верный помощник в выборе товаров для здорового сна. Мы предлагаем купить практичные и безопасные изделия от ведущих марок по приятным ценам с доставкой по Москве и области.

Наша площадка предлагает приобрести матрасы для любых кроватей и диванов, для домашнего использования и для походов – в каталоге собраны разнообразные аксессуары для сна и полноценного отдыха. Чтобы отыскать нужный продукт, определитесь с целью покупки – у нас матрасы в наличии в любом исполнении, все они изготовлены известными производителями в соответствии с современными технологиями производства.

Лояльные цены, лучшие бренды, большой выбор, регулярные скидки и акции – наш магазин матрасов в Москве готов радовать вас приятными условиями для покупок. Ценовая политика нашей компании позволяет каждому клиенту заказывать современные и эстетичные товары для сна, выполненные из качественного сырья, в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями.

Магазин матрасов сэкономит ваше время и ресурсы, так как в каталоге собраны изделия от разных торговых марок и по различным ценам. Мы реализуем их продукцию на выгодных условиях, а заглянув в раздел с акциями, вы получаете возможность заказать товар со скидкой.

Виды матрасов

Матрасы различают по:

  • Степени жесткости (мягкие, средне-жесткие, жесткие или универсальные);
  • Типу конструкции (беспружинные, пружинные или на независимых пружинах);
  • Наполнителю (натуральные, искусственные и комбинированные материалы);
  • Высоте спального места (тонкие и толстые);
  • Типу упаковки (в вакуумной и в обычной);
  • Размерам (для детской кровати, взрослой или для дивана);
  • Выдерживаемому весу.

При покупке учитываются личные предпочтения спящего, его состояние здоровья, возраст, особенности организма. Производители хорошо понимают проблемы покупателей и предлагают внушительный модельный ряд с хорошей прочностью и долгими сроками эксплуатации.

Для наполнения используются: кокосовая койра, латекс, пенополиуретан, материал с эффектом памяти, который повторяет форму тела спящего, вязкоэластичная пена, сизаль, memory latex и др.

Высокие и низкие матрасы отличаются между собой количеством слоев. Тонкие носят название наматрасников, они используются для регулировки жесткости спального места, для устранения недостатков и неровностей, и для выравнивания старой мебели. Подробную информацию вы получите на сайте матрасов или у наших менеджеров.

Вакуумная упаковка более удобна в транспортировке – товар, свернутый в рулон, можно перевозить в общественном транспорте или на легковом авто, что обусловлено его уменьшенными объемами. У нас нередко покупают изделия нестандартных форм и размеров, произведенные по индивидуальному заказу. Перед покупкой слишком жестких вариантов, лучше проконсультироваться с врачом и получить его рекомендации, так как сон влияет на нашу жизнь и здоровье.

Чем моложе человек, тем жестче должно быть покрытие – для формирования и поддержания осанки. После 50 лет, если нет особых предписаний или противопоказаний, подбирается конструкция с мягким верхним слоем. Спросом пользуются двухсторонние модели, где одна сторона мягкая, а вторая – жесткая.

Когда человек любит спать на спине или на боку, ему необходимо спальное место средней жесткости, если на животе, то стоит купить модель чуть мягче. Для семейных пар отлично подойдет модель средней жесткости с независимыми пружинами, где вторая половина спального места не будет зависеть от первой.

Почему мы?

Наши матрасы от производителя обладают рядом неоспоримых преимуществ, среди них:

  • Лояльное ценообразование, рассчитанное на клиентов с разным уровнем дохода;
  • Проверенное годами качество;
  • Современные технологии производства;
  • Регулярные скидки;
  • Индивидуальный подбор моделей;
  • Наличие только широко известных производителей с хорошей репутацией.

Постоянно обновляющийся ассортимент позволяет выбирать как дешевые, так и модели от дорогих брендов. Бюджетные матрасы в каталоге представлены множеством марок и вариаций, все они не уступают дорогим аналогам и обладают практически теми же достоинствами. Это экологичные, надежные и прочные товары для отдыха в спальню, гостиную или детскую.

Где купить матрасы с доставкой в Москве

Мечта многих из нас – найти уникальный интернет-магазин с современными товарами и с огромным перечнем моделей на любой вкус и кошелек. Вам повезло найти такой ресурс с аксессуарами для отдыха и выгодно купить матрас в Москве с доставкой. Мы всегда быстро и оперативно отправляем заказы по всей России, потому вы получите свой матрас в короткие сроки, независимо от города проживания. Наш магазин выступает официальным дилером большинства фирм по производству технологичных и практичных товаров для сна.

Заказывайте у нас всевозможные матрасы: классические или ортопедические, с пружинами и без, мягкие и жесткие, высокие и низкие, складные и цельные, в вакуумной упаковке или в обычной, для детской кровати или для взрослых. Если решили купить матрас в Москве, вы можете посетить наш шоу-рум и наглядно оценить преимущества изделия.

Износостойкость и практичность товаров обусловлены использованием отменного натурального или искусственного сырья, которое подбирается по зарубежным и отечественным стандартам.

Сколько стоит хороший матрас в Москве?

Заглянув в наш каталог, вы удивитесь, насколько комфортной может быть стоимость матрасов для безопасного и здорового сна. Нет необходимости заказывать самую дорогую модель, чтобы, наконец, начать высыпаться. Подбор оптимального товара начинается не только с выбора марки, но и с выявления оптимальной цены – наш виртуальный магазин удовлетворит вкус любого покупателя, в наличии варианты всех ценовых сегментов.

Цена матраса вас порадует, независимо от выбранного типа продукции и завода-изготовителя. У нас вы найдете модели для детей с более твердым покрытием и варианты для пожилых людей – с мягкой поверхностью. Если со здоровьем возникают неприятности, выбирайте ортопедические конструкции с лечебным эффектом, они адаптируются под форму телу и не доставляют дискомфорта во время отдыха.

Если вы испытываете сложности при заказе, спросите профессиональное мнение наших специалистов – они окажут вам помощь и подберут модель с учетом индивидуальных пожеланий. Опытный персонал магазина готов взять ваш сон в свои руки и найдут для вас уникальную модель для здорового и полноценного отдыха.

Вы все еще думаете, стоит ли заказать матрас на нашей площадке?

Залог здорового и долгого сна – это правильное оборудование спального места. Для этого мы рекомендуем заказать матрас у нас. Здесь вам окажут комплексную помощь в подборе, вы получите полную консультацию по всем вопросам и сможете приобрести изделие для родителей, ребенка или для семейной жизни.

Покупайте у официального дилера многих известных брендов – мы работаем только с проверенными марками и гарантируем высокое качество продукции. Сотрудничая с нашим магазином, вы сможете заказать матрас с доставкой в Москве, мы также готовы отправить ваш товар транспортной службой на выгодных условиях, где бы вы ни находились. С нами вы будете уверены, что получаете подлинный продукт, а не подделку – все товары обладают сертификатами для подтверждения их оригинального производства

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